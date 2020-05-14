GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
14.05.2020 23:47
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845225
BIST
18:051.125
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 32,25
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.126
En Düşük
1.099
18:057,2863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,2924
En Düşük
7,2632
18:058,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6545
En Düşük
8,6034
18:05452,33
En Yüksek
|Değişim
|: -4,65%
|| -22,07
|Açılış
|: 452,23
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
451,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|2,97
|1.677.548
|% 10,00
|
|TLMAN
|15,84
|8.532.778
|% 10,00
|
|POLTK
|176,00
|359.835
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|300.849
|% 10,00
|
|QNBFB
|78,75
|31.090.483
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.975.738
|% -10,00
|
|PKENT
|688,50
|1.231.137
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|18.051.314
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|4.095.131
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|603.087
|% -9,89
|
|TUPRS
|85,95
|2.656.058.155
|% 7,64
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 5,56
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|RTALB
|58,20
|1.191.097.926
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 5,56
|
|ZOREN
|2,65
|605.217.862
|% 9,96
|
|PETKM
|4,23
|848.309.190
|% 9,87
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2844
|7,2863
|% -0,03
|
|Euro
|8,6246
|8,6503
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,5255
|9,5733
|% -2,08
|
|Frank
|7,9411
|7,9889
|% -2,23
|
|Riyal
|1,9390
|1,9487
|% -1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|10,18
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-22,17
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,01
|
|B. Petrol
|45,19
|45,19
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 66 artarak (% 2.65 ) 1, 032
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