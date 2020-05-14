GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
14.05.2020 21:25
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845154
BIST
17:501.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -16,66
|Açılış
|: 1.094
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|Önceki Kapanış
|: 1.100
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1.096
En Düşük
1.077
17:507,3848
En Yüksek
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|: 0,60%
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|Açılış
|: 7,4150
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|Önceki Kapanış
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7,3857
En Düşük
7,3269
17:508,7406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
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|Açılış
|: 8,7250
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|Önceki Kapanış
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8,7410
En Düşük
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17:50462,42
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|Açılış
|: 462,42
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|Önceki Kapanış
|: 461,01
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464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler17:50
|RTALB
|47,30
|1.099.671.510
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.524.121
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|12.956.855
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.234.422
|% 9,98
|
|RALYH
|16,11
|3.414.007
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.663.572
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.234.135
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.188.068.033
|% -2,02
|
|RTALB
|47,30
|1.099.671.510
|% 10,00
|
|THYAO
|11,11
|825.591.714
|% -0,27
|
|TUPRS
|78,20
|628.140.669
|% -0,26
|
|GARAN
|6,74
|609.302.535
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,94
|1.188.068.033
|% -2,02
|
|SKBNK
|1,48
|267.545.758
|% -0,67
|
|TSKB
|1,09
|172.036.197
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,03
|308.031.831
|% 0,00
|
|KARSN
|3,04
|406.222.320
|% -7,60
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3799
|7,3848
|% 0,60
|
|Euro
|8,7272
|8,7406
|% 0,72
|
|Sterlin
|9,6462
|9,6946
|% 0,89
|
|Frank
|8,0874
|8,1361
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9620
|1,9718
|% 0,55
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-6,08
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,85
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|44,87
|44,87
|-0,09
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