GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
29.01.2021 14:15
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905993
BIST
14:071.495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,32
|Açılış
|: 1.485
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|Önceki Kapanış
|: 1.498
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1.496
En Düşük
1.474
14:077,3095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
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|Açılış
|: 7,2950
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|Önceki Kapanış
|: 7,3700
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7,3849
En Düşük
7,3075
14:078,8722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
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|Açılış
|: 8,8450
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|Önceki Kapanış
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8,9400
En Düşük
8,8687
14:07437,02
En Yüksek
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|: 0,60%
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|Açılış
|: 437,02
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|Önceki Kapanış
|: 434,43
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439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:04
|PKENT
|1.524,60
|21.850.974
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|487.506
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|21.991.611
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|755.501
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,30
|5.164.735
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|PARSN
|29,36
|70.549.051
|% -5,96
|
|GUBRF
|73,70
|1.676.990.408
|% 6,66
|
|GARAN
|9,33
|1.133.038.918
|% -0,64
|
|KARSN
|5,36
|686.687.267
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,38
|659.431.460
|% 0,42
|
|KOZAL
|116,50
|606.426.257
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,38
|659.431.460
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,77
|550.665.522
|% 1,34
|
|KARSN
|5,36
|686.687.267
|% 7,41
|
|GARAN
|9,33
|1.133.038.918
|% -0,64
|
|ODAS
|3,83
|441.374.519
|% -0,26
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3127
|7,3165
|% -0,24
|
|Euro
|8,8766
|8,8813
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,9925
|10,0426
|% -0,49
|
|Frank
|8,2060
|8,2554
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9458
|1,9555
|% -0,19
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|16,68
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.877
|2.949
|-32,45
|
|Yarım
|1.390
|1.427
|-15,69
|
|Çeyrek
|697
|713
|-7,85
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,08
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,10
|
|B. Petrol
|55,48
|55,48
|0,38
|