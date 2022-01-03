GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
03.01.2022 11:39
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987847
BIST
12:531.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 51,58
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.913
En Düşük
1.865
12:5313,4199
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1654
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
12:5315,3049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1986
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
12:53789,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 10,32
|Açılış
|: 789,98
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler12:53
|CRFSA
|42,02
|3.064.140
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.357.693
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|68.786.520
|% 9,73
|
|MAALT
|304,00
|9.180.717
|% 9,59
|
|TOASO
|82,60
|337.033.597
|% 9,11
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|NIBAS
|14,09
|16.114.456
|% -5,56
|
|BAGFS
|16,61
|38.796.534
|% -5,09
|
|RALYH
|12,63
|29.021.296
|% -4,68
|
|AKGRT
|10,17
|7.380.699
|% -4,06
|
|THYAO
|20,92
|925.896.602
|% 4,50
|
|GARAN
|11,47
|863.185.442
|% 1,77
|
|EREGL
|28,86
|670.530.169
|% 2,49
|
|YKBNK
|3,45
|539.512.983
|% 2,07
|
|SISE
|13,71
|475.957.786
|% 2,47
|
|YKBNK
|3,45
|539.512.983
|% 2,07
|
|ODAS
|1,39
|140.547.749
|% 3,73
|
|GARAN
|11,47
|863.185.442
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,19
|133.790.994
|% 2,34
|
|TSKB
|1,47
|76.829.273
|% 2,08
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3957
|13,4199
|% 1,25
|
|Euro
|15,2217
|15,3049
|% 1,31
|
|Sterlin
|18,1136
|18,2044
|% 1,35
|
|Frank
|14,6711
|14,7595
|% 1,39
|
|Riyal
|3,5702
|3,5881
|% 1,43
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|787
|787
|7,77
|
|Cumhuriyet
|5.244
|5.323
|-11,00
|
|Tam
|5.214
|5.350
|-14,03
|
|Yarım
|2.520
|2.588
|-6,79
|
|Çeyrek
|1.264
|1.294
|-3,39
|