GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
03.01.2022 11:39
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987851
BIST
17:481.916
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 58,56
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.916
En Düşük
1.865
17:4813,1694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0851
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
17:4814,9084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,1979
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
17:48762,48
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -17,19
|Açılış
|: 762,48
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler17:46
|CRFSA
|42,02
|3.254.953
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.154.569
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|343.137.230
|% 9,90
|
|PRKAB
|69,05
|187.262.325
|% 9,78
|
|KRSTL
|2,82
|80.824.055
|% 9,73
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|13,76
|26.625.582
|% -7,77
|
|EDATA
|18,86
|5.053.945
|% -4,02
|
|AKGRT
|10,19
|15.236.569
|% -3,87
|
|KZBGY
|30,78
|15.420.964
|% -3,81
|
|THYAO
|21,36
|1.791.935.044
|% 6,69
|
|GARAN
|11,46
|1.748.470.207
|% 1,69
|
|EREGL
|28,80
|1.176.775.896
|% 2,27
|
|SISE
|13,73
|926.027.259
|% 2,62
|
|YKBNK
|3,44
|891.071.859
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,44
|891.071.859
|% 1,78
|
|ODAS
|1,40
|245.215.372
|% 4,48
|
|GARAN
|11,46
|1.748.470.207
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,21
|327.879.067
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,28
|652.608.539
|% 1,11
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1138
|13,2036
|% -0,38
|
|Euro
|14,7994
|14,9730
|% -0,88
|
|Sterlin
|17,6472
|17,7357
|% -1,26
|
|Frank
|14,2698
|14,3558
|% -1,39
|
|Riyal
|3,4898
|3,5073
|% -0,85
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|759
|759
|-20,95
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş Gr.
|9,57
|9,58
|-0,34
|
Seans Raporu
17:46
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