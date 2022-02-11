GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
11.02.2022 17:26
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001169
BIST
17:132.047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,06
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.053
En Düşük
1.992
17:1313,5101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0050
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
17:1315,3998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0648
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
17:13793,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 793,57
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler17:11
|PKENT
|653,80
|13.099.334
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.477.171
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.430.373
|% 9,95
|
|GMTAS
|2,78
|9.063.612
|% 9,88
|
|OZGYO
|2,35
|78.043.871
|% 9,81
|
|ORCAY
|30,46
|148.713.042
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,90
|231.283.444
|% -7,04
|
|ASUZU
|50,10
|114.168.634
|% -6,00
|
|SANEL
|10,50
|3.849.330
|% -5,91
|
|EUHOL
|2,88
|870.292
|% -5,88
|
|THYAO
|29,70
|6.713.953.774
|% -0,34
|
|KRDMD
|11,98
|1.912.499.499
|% 1,35
|
|EREGL
|29,14
|1.867.944.413
|% -1,09
|
|TUPRS
|195,80
|1.352.272.854
|% 3,05
|
|SISE
|13,87
|1.294.989.995
|% -0,36
|
|THYAO
|29,70
|6.713.953.774
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,10
|855.089.552
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|415.404.336
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,98
|1.912.499.499
|% 1,35
|
|MOBTL
|1,93
|249.196.098
|% 9,66
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5040
|13,5158
|% 0,01
|
|Euro
|15,3978
|15,4095
|% -0,36
|
|Sterlin
|18,2484
|18,3400
|% -0,08
|
|Frank
|14,4986
|14,5860
|% -0,15
|
|Riyal
|3,5847
|3,6027
|% -0,17
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|2,23
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|5.269
|5.349
|-20,00
|
|Tam
|5.250
|5.381
|-16,57
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-8,02
|
|Çeyrek
|1.273
|1.301
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|0,78
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26GMTAS
Yüzde 9.88 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 418, 162 adet işlem
-
17:25CEMTS
Yüzde 5.79 oranında artışla 18.46 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 765, 176 adet işlem
-
17:24OYLUM
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 206, 797 adet işlem
-
17:23TRGYO
Yüzde 5.14 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 095, 196 adet işlem
-
17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 19 artarak (% 0.63 ) 2, 276