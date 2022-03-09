GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
09.03.2022 17:39
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008743
BIST
17:492.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 32,39
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
17:4914,6160
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1654
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6802
En Düşük
14,4349
17:4916,1702
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 0,3658
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,2405
En Düşük
15,7698
17:49933,39
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -20,62
|Açılış
|: 933,39
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler17:47
|GZNMI
|16,94
|434.375
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|14.655.410
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.551.074.911
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|444.666
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.325.082
|% 9,88
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|EUHOL
|2,76
|22.262.145
|% -6,12
|
|RYSAS
|4,33
|15.301.057
|% -5,46
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|THYAO
|26,06
|5.359.953.816
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,27
|3.431.872.897
|% -2,19
|
|SASA
|55,80
|2.551.074.911
|% 9,95
|
|SISE
|13,07
|1.962.160.787
|% 1,24
|
|KOZAL
|140,40
|1.954.470.529
|% -2,90
|
|YKBNK
|3,73
|973.265.324
|% 3,04
|
|ODAS
|1,50
|359.660.721
|% 5,63
|
|KRDMD
|14,27
|3.431.872.897
|% -2,19
|
|DOHOL
|3,10
|651.087.143
|% 7,27
|
|THYAO
|26,06
|5.359.953.816
|% 3,00
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6103
|14,6186
|% 1,16
|
|Euro
|16,1286
|16,1718
|% 2,32
|
|Sterlin
|19,2374
|19,3339
|% 1,86
|
|Frank
|15,7203
|15,8150
|% 1,41
|
|Riyal
|3,8905
|3,9100
|% 1,25
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|-61,67
|
|Altın Gr.
|937
|938
|-16,49
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|-0,09
|
|B. Petrol
|122
|122
|-6,40
|