GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
31.03.2022 15:27
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014420
BIST
15:222.239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 9,25
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.226
15:2214,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0191
|Açılış
|: 14,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6759
En Düşük
14,5922
15:2216,3140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0401
|Açılış
|: 16,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2692
15:22911,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,14
|Açılış
|: 911,14
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler15:22
|TURGG
|216,70
|50.154.549
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.505.109
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,22
|63.275.527
|% 9,89
|
|KUYAS
|5,67
|24.569.804
|% 9,88
|
|ASUZU
|73,75
|88.270.875
|% 8,46
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,20
|120.989.372
|% -7,95
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
|
|BALAT
|8,15
|95.418
|% -4,12
|
|THYAO
|32,66
|3.218.114.842
|% 1,49
|
|KRDMD
|15,17
|1.739.305.287
|% 1,47
|
|GARAN
|12,17
|1.644.469.160
|% -0,16
|
|SISE
|15,30
|990.013.976
|% 1,12
|
|KARSN
|5,57
|898.893.653
|% 4,90
|
|ODAS
|1,73
|354.313.336
|% 2,98
|
|KARSN
|5,57
|898.893.653
|% 4,90
|
|GARAN
|12,17
|1.644.469.160
|% -0,16
|
|YKBNK
|4,06
|546.179.183
|% -1,46
|
|ISFIN
|3,61
|432.504.141
|% 5,25
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6609
|14,6722
|% 0,13
|
|Euro
|16,2993
|16,3140
|% -0,25
|
|Sterlin
|19,2009
|19,2972
|% 0,00
|
|Frank
|15,8029
|15,8981
|% -0,07
|
|Riyal
|3,8986
|3,9181
|% 0,07
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-1,33
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.123
|-5,00
|
|Tam
|6.005
|6.154
|-2,51
|
|Yarım
|2.902
|2.977
|-1,21
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,87
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|-5,95
|
Seans Raporu
15:22
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-
15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 71 artarak (% 0.43 ) 2, 487
-
15:37AKSGY
Yüzde 7.35 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 869, 969 adet işlem
-
15:36VAKFN
Yüzde 4.91 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 229, 974 adet işlem
-
15:35KARSN
Yüzde 4.71 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 784, 936 adet işlem
-
15:33NTHOL
Yüzde 5.16 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 724, 404 adet işlem