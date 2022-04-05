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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname

05.04.2022 09:47
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015734


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EKIZ 7,02 351.491 % 9,86  
IDEAS 22,92 7.334.808 % 8,94  
ULUSE 147,90 10.318.384 % 7,96  
TMSN 18,38 58.972.264 % 6,80  
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10:39 Alış Satış %  
Dolar 14,7112 14,7160 % 0,25  
Euro 16,1624 16,1746 % 0,37  
Sterlin 19,2648 19,3615 % 0,32  
Frank 15,8293 15,9247 % 0,27  
Riyal 3,9099 3,9295 % 0,19  
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10:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.929 -4,17  
Altın Gr. 912 913 0,04  
Cumhuriyet 6.036 6.127 14,00  
Tam 6.008 6.158 13,52  
Yarım 2.904 2.979 6,55  
Çeyrek 1.456 1.489 3,27  
Gümüş.Ons 24,65 24,68 0,12  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 0,07  
B. Petrol 109 109 0,98  
Seans Raporu 10:39
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