GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
06.05.2022 10:41
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027123
BIST
12:002.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,98
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
12:0014,9423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0813
|Açılış
|: 14,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
12:0015,7959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0838
|Açılış
|: 15,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8061
En Düşük
15,6090
12:00903,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,14
|Açılış
|: 903,85
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:58
|IMASM
|19,96
|14.069.744
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.171.836
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.608.249
|% 9,74
|
|ALKA
|34,74
|46.995.705
|% 9,11
|
|TIRE
|16,84
|72.918.635
|% 9,07
|
|PETUN
|24,42
|39.938.220
|% -8,13
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,84
|92.211.358
|% -7,10
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|ODAS
|2,53
|308.064.224
|% -4,89
|
|SISE
|19,65
|2.983.003.246
|% 4,47
|
|THYAO
|42,56
|1.375.199.390
|% -0,28
|
|KOZAL
|187,20
|766.574.934
|% 5,35
|
|KOZAA
|34,66
|568.044.525
|% 6,65
|
|KRDMD
|15,56
|526.225.264
|% -0,64
|
|SISE
|19,65
|2.983.003.246
|% 4,47
|
|ODAS
|2,53
|308.064.224
|% -4,89
|
|YKBNK
|4,87
|477.981.308
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,68
|214.812.833
|% -1,11
|
|KLGYO
|1,22
|60.622.635
|% 0,00
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9366
|14,9430
|% 0,55
|
|Euro
|15,7853
|15,7981
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,3778
|18,4699
|% 0,41
|
|Frank
|15,1039
|15,1948
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9703
|3,9902
|% 0,55
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,87
|
|Altın Gr.
|902
|902
|5,44
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|4,00
|
|Tam
|6.036
|6.190
|12,96
|
|Yarım
|2.918
|2.994
|6,27
|
|Çeyrek
|1.463
|1.497
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,75
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
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12:13XU100
Endeks 2, 464 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 14, 623.00 milyon TL de
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12:13DOCO
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 1, 279.40 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 892 adet işlem
-
12:12ODAS
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 228, 974 adet işlem
-
12:11VERTU
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 745, 579 adet işlem
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12:10VKGYO
Yüzde -12.23 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 350, 241 adet işlem