GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
06.05.2022 10:41
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027124
BIST
10:502.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,93
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.463
En Düşük
2.442
10:5014,9270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0660
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
15,1201
En Düşük
14,8503
10:5015,7386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0265
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7386
En Düşük
15,6090
10:50898,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,75
|Açılış
|: 898,47
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler10:50
|IMASM
|19,96
|12.469.691
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.026.753
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.521.601
|% 9,74
|
|TIRE
|16,84
|55.954.228
|% 9,07
|
|KONKA
|21,40
|88.588.335
|% 8,80
|
|PETUN
|24,22
|30.880.085
|% -8,88
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|ODAS
|2,49
|241.728.479
|% -6,39
|
|TSPOR
|4,92
|45.867.660
|% -5,57
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,76
|1.970.722.872
|% 5,05
|
|THYAO
|42,56
|882.233.647
|% -0,28
|
|KOZAL
|183,30
|517.616.191
|% 3,15
|
|SASA
|33,66
|379.701.384
|% -2,04
|
|KRDMD
|15,61
|349.377.989
|% -0,32
|
|SISE
|19,76
|1.970.722.872
|% 5,05
|
|ODAS
|2,49
|241.728.479
|% -6,39
|
|YKBNK
|4,86
|293.739.249
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,68
|158.437.806
|% -1,11
|
|KLGYO
|1,22
|48.827.736
|% 0,00
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9216
|14,9270
|% 0,44
|
|Euro
|15,7263
|15,7386
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,2995
|18,3913
|% -0,01
|
|Frank
|15,0501
|15,1407
|% 0,19
|
|Riyal
|3,9615
|3,9814
|% 0,33
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-2,32
|
|Altın Gr.
|899
|899
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,75
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:05VKGYO
Yüzde -12.23 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 139, 930 adet işlem
-
11:04PETUN
Yüzde -8.95 oranında düşüşle 24.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 252, 970 adet işlem
-
11:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 64 kaybederek (% -0.13 ) 2, 740
-
11:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SISE
-
11:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, TRKCM