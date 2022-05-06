GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
06.05.2022 10:41
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027126
BIST
10:572.464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,80
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.465
En Düşük
2.442
10:5714,9317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0707
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
15,1201
En Düşük
14,8503
10:5715,7537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0416
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7573
En Düşük
15,6090
10:57898,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,09
|Açılış
|: 898,79
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler10:57
|IMASM
|19,96
|12.625.997
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.026.753
|% 9,97
|
|TIRE
|16,95
|59.613.157
|% 9,78
|
|DENGE
|1,69
|8.551.808
|% 9,74
|
|KONKA
|21,32
|89.635.352
|% 8,39
|
|PETUN
|24,40
|31.670.961
|% -8,20
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|ODAS
|2,50
|246.683.356
|% -6,02
|
|TSPOR
|4,92
|50.265.813
|% -5,57
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,83
|2.157.399.137
|% 5,42
|
|THYAO
|42,60
|937.178.595
|% -0,19
|
|KOZAL
|183,70
|542.912.128
|% 3,38
|
|SASA
|33,66
|393.628.653
|% -2,04
|
|KRDMD
|15,62
|369.820.099
|% -0,26
|
|SISE
|19,83
|2.157.399.137
|% 5,42
|
|ODAS
|2,50
|246.683.356
|% -6,02
|
|YKBNK
|4,85
|309.840.885
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,68
|159.088.466
|% -1,11
|
|KLGYO
|1,22
|48.908.147
|% 0,00
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9241
|14,9317
|% 0,48
|
|Euro
|15,7422
|15,7537
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,3296
|18,4216
|% 0,15
|
|Frank
|15,0726
|15,1633
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9624
|3,9822
|% 0,35
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|-2,50
|
|Altın Gr.
|898
|898
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,22
|