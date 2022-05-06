GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
06.05.2022 10:42
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027128
BIST
11:312.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,73
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:3114,9350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0740
|Açılış
|: 14,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:3115,7944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0823
|Açılış
|: 15,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8061
En Düşük
15,6090
11:31901,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,65
|Açılış
|: 901,36
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:28
|IMASM
|19,96
|13.510.844
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.101.040
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.572.839
|% 9,74
|
|TIRE
|16,85
|66.931.906
|% 9,13
|
|ALKA
|34,62
|32.531.635
|% 8,73
|
|PETUN
|24,46
|37.350.609
|% -7,98
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,85
|81.076.923
|% -6,91
|
|ODAS
|2,52
|288.726.194
|% -5,26
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,82
|2.721.421.984
|% 5,37
|
|THYAO
|42,54
|1.241.729.880
|% -0,33
|
|KOZAL
|184,20
|639.597.291
|% 3,66
|
|KRDMD
|15,55
|483.014.691
|% -0,70
|
|KOZAA
|34,00
|469.183.044
|% 4,62
|
|SISE
|19,82
|2.721.421.984
|% 5,37
|
|ODAS
|2,52
|288.726.194
|% -5,26
|
|YKBNK
|4,85
|383.400.061
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,69
|204.024.385
|% -0,74
|
|KLGYO
|1,22
|59.138.058
|% 0,00
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9228
|14,9314
|% 0,47
|
|Euro
|15,7819
|15,7955
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,3601
|18,4522
|% 0,32
|
|Frank
|15,0855
|15,1764
|% 0,43
|
|Riyal
|3,9681
|3,9880
|% 0,49
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|2,01
|
|Altın Gr.
|901
|901
|4,41
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,85
|