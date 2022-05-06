GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
06.05.2022 10:42
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027129
BIST
11:302.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,74
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:3014,9350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0740
|Açılış
|: 14,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:3015,7944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0823
|Açılış
|: 15,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8061
En Düşük
15,6090
11:30901,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,65
|Açılış
|: 901,36
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:28
|IMASM
|19,96
|13.468.150
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.101.040
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.572.839
|% 9,74
|
|TIRE
|16,90
|66.535.766
|% 9,46
|
|DYOBY
|12,12
|52.174.426
|% 8,31
|
|PETUN
|24,38
|37.091.928
|% -8,28
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,86
|80.582.022
|% -6,72
|
|ODAS
|2,52
|281.951.987
|% -5,26
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,83
|2.712.038.761
|% 5,42
|
|THYAO
|42,60
|1.227.487.316
|% -0,19
|
|KOZAL
|183,80
|632.173.440
|% 3,43
|
|KRDMD
|15,54
|476.055.742
|% -0,77
|
|KOZAA
|33,84
|462.593.754
|% 4,12
|
|SISE
|19,83
|2.712.038.761
|% 5,42
|
|ODAS
|2,52
|281.951.987
|% -5,26
|
|YKBNK
|4,85
|382.805.003
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,68
|203.870.955
|% -1,11
|
|KLGYO
|1,22
|59.121.922
|% 0,00
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9228
|14,9314
|% 0,47
|
|Euro
|15,7819
|15,7955
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,3616
|18,4537
|% 0,33
|
|Frank
|15,0886
|15,1795
|% 0,45
|
|Riyal
|3,9681
|3,9880
|% 0,49
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|2,78
|
|Altın Gr.
|901
|901
|4,63
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|-0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,75
|