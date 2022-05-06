GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
06.05.2022 10:43
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027136
BIST
12:012.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,43
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
12:0114,9406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0796
|Açılış
|: 14,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
12:0115,7900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0779
|Açılış
|: 15,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8061
En Düşük
15,6090
12:01903,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,90
|Açılış
|: 903,61
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:59
|IMASM
|19,96
|14.041.281
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.171.836
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.606.965
|% 9,74
|
|TIRE
|16,90
|71.915.599
|% 9,46
|
|ALKA
|34,78
|46.635.821
|% 9,23
|
|PETUN
|24,42
|39.755.840
|% -8,13
|
|TSPOR
|4,83
|91.094.020
|% -7,29
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|ODAS
|2,52
|307.976.575
|% -5,26
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,62
|2.966.337.949
|% 4,31
|
|THYAO
|42,50
|1.364.071.654
|% -0,42
|
|KOZAL
|186,20
|741.650.188
|% 4,78
|
|KOZAA
|34,60
|559.629.549
|% 6,46
|
|KRDMD
|15,55
|522.294.587
|% -0,70
|
|SISE
|19,62
|2.966.337.949
|% 4,31
|
|ODAS
|2,52
|307.976.575
|% -5,26
|
|YKBNK
|4,87
|473.819.685
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,68
|213.328.893
|% -1,11
|
|KLGYO
|1,21
|60.339.756
|% -0,82
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9342
|14,9415
|% 0,54
|
|Euro
|15,7774
|15,7880
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,3711
|18,4633
|% 0,38
|
|Frank
|15,0995
|15,1904
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9701
|3,9900
|% 0,54
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|3,96
|
|Altın Gr.
|903
|903
|6,30
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|4,00
|
|Tam
|6.037
|6.191
|14,20
|
|Yarım
|2.918
|2.995
|6,87
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|3,44
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,71
|
Seans Raporu
11:59
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12:14TSPOR
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 966, 391 adet işlem
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Endeks 2, 464 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 14, 623.00 milyon TL de
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12:13DOCO
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 1, 279.40 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 892 adet işlem
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12:12ODAS
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 228, 974 adet işlem
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12:11VERTU
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 745, 579 adet işlem