GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
06.05.2022 10:41
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027127
BIST
13:312.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,72
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
13:3114,9467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0857
|Açılış
|: 14,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
13:3115,8357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1236
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8391
En Düşük
15,6090
13:31904,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,64
|Açılış
|: 904,35
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler13:31
|IMASM
|19,96
|15.048.443
|% 9,97
|
|KONKA
|21,32
|119.120.109
|% 8,39
|
|SMRTG
|19,98
|129.727.873
|% 7,30
|
|GZNMI
|35,72
|14.033.918
|% 6,56
|
|ELITE
|21,56
|24.144.990
|% 5,69
|
|DAPGM
|28,46
|25.172.115
|% -1,93
|
|DGNMO
|2,37
|8.604.489
|% -1,66
|
|SUWEN
|18,23
|10.872.292
|% -1,46
|
|ENSRI
|15,90
|7.526.485
|% -1,12
|
|HTTBT
|13,08
|11.231.817
|% -1,06
|
|SISE
|19,56
|3.510.850.397
|% 3,99
|
|THYAO
|42,44
|1.793.545.129
|% -0,56
|
|KOZAL
|186,30
|1.006.198.339
|% 4,84
|
|KOZAA
|34,24
|728.938.442
|% 5,35
|
|EREGL
|33,06
|695.468.281
|% -1,31
|
|SISE
|19,56
|3.510.850.397
|% 3,99
|
|ODAS
|2,47
|391.642.121
|% -7,14
|
|YKBNK
|4,85
|583.219.372
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,67
|258.775.492
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,70
|580.898.071
|% -0,91
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9380
|14,9467
|% 0,58
|
|Euro
|15,8253
|15,8357
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,3821
|18,4743
|% 0,44
|
|Frank
|15,1149
|15,2060
|% 0,62
|
|Riyal
|3,9698
|3,9897
|% 0,54
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|5,96
|
|Altın Gr.
|904
|904
|6,96
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|11,00
|
|Tam
|6.043
|6.197
|20,11
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|9,73
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,48
|