GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
06.05.2022 10:42
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027133
BIST
14:042.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,72
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
14:0414,9491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0881
|Açılış
|: 14,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
14:0415,8322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1201
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
14:04905,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,06
|Açılış
|: 905,76
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler14:04
|ALKA
|35,02
|50.935.829
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.369.939
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|85.542.379
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.490.570
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|73.394.308
|% 9,92
|
|PETUN
|24,36
|49.692.282
|% -8,35
|
|TSPOR
|4,85
|119.509.213
|% -6,91
|
|ODAS
|2,48
|394.750.826
|% -6,77
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|KENT
|190,00
|546.584
|% -4,95
|
|SISE
|19,56
|3.682.166.427
|% 3,99
|
|THYAO
|42,40
|1.897.195.469
|% -0,66
|
|TUPRS
|252,00
|1.043.152.354
|% 2,73
|
|KOZAL
|185,70
|1.040.653.392
|% 4,50
|
|KOZAA
|34,06
|765.448.818
|% 4,80
|
|SISE
|19,56
|3.682.166.427
|% 3,99
|
|ODAS
|2,48
|394.750.826
|% -6,77
|
|YKBNK
|4,85
|628.383.791
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,67
|293.320.919
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,71
|733.123.727
|% -0,80
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9446
|14,9491
|% 0,59
|
|Euro
|15,8214
|15,8322
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,4445
|18,5370
|% 0,78
|
|Frank
|15,1415
|15,2327
|% 0,80
|
|Riyal
|3,9732
|3,9931
|% 0,62
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,98
|
|Altın Gr.
|906
|906
|9,06
|
|Cumhuriyet
|6.084
|6.176
|22,00
|
|Tam
|6.055
|6.209
|32,35
|
|Yarım
|2.927
|3.004
|15,65
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|7,83
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,27
|
Seans Raporu
14:04
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14:19VKGYO
Yüzde -13.10 oranında düşüşle 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 975, 933 adet işlem
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14:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 58 kaybederek (% -0.49 ) 2, 731
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14:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, ODAS, TRKCM
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14:18XU100
Endeks 2, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 21, 019.00 milyon TL de
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14:18EKIZ
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 6.66 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 701 adet işlem