GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
06.05.2022 10:43
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027138
BIST
13:532.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -11,38
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
13:5314,9488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0878
|Açılış
|: 14,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
13:5315,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1219
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
13:53904,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,11
|Açılış
|: 904,82
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler13:51
|ALKA
|35,02
|50.520.702
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.249.939
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.388.132
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|73.148.062
|% 9,92
|
|DENGE
|1,69
|8.731.655
|% 9,74
|
|PETUN
|24,26
|48.520.827
|% -8,73
|
|ODAS
|2,48
|393.626.194
|% -6,77
|
|TSPOR
|4,86
|114.919.509
|% -6,72
|
|DAGHL
|20,00
|2.465.480
|% -5,39
|
|UZERB
|35,82
|110.359
|% -5,09
|
|SISE
|19,56
|3.620.914.314
|% 3,99
|
|THYAO
|42,42
|1.872.672.896
|% -0,61
|
|KOZAL
|185,40
|1.023.653.525
|% 4,33
|
|TUPRS
|249,50
|913.226.218
|% 1,71
|
|KOZAA
|34,04
|748.122.650
|% 4,74
|
|SISE
|19,56
|3.620.914.314
|% 3,99
|
|ODAS
|2,48
|393.626.194
|% -6,77
|
|YKBNK
|4,85
|622.991.016
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,67
|268.097.800
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,69
|667.034.411
|% -1,03
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9444
|14,9508
|% 0,60
|
|Euro
|15,8344
|15,8482
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,4300
|18,5224
|% 0,70
|
|Frank
|15,1376
|15,2288
|% 0,77
|
|Riyal
|3,9713
|3,9913
|% 0,58
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|7,63
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,17
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|11,00
|
|Tam
|6.043
|6.197
|20,11
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|9,73
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,44
|