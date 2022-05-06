GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
06.05.2022 10:43
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027141
BIST
14:032.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,33
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
14:0314,9483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0873
|Açılış
|: 14,9680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
14:0315,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1216
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
14:03906,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 9,39
|Açılış
|: 906,10
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler14:03
|ALKA
|35,02
|50.916.148
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.354.909
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.482.982
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|85.542.345
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|73.384.099
|% 9,92
|
|PETUN
|24,34
|49.616.402
|% -8,43
|
|ODAS
|2,47
|394.680.023
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,86
|119.423.380
|% -6,72
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|KENT
|190,00
|546.584
|% -4,95
|
|SISE
|19,52
|3.662.521.097
|% 3,77
|
|THYAO
|42,38
|1.896.232.445
|% -0,70
|
|KOZAL
|185,30
|1.037.325.029
|% 4,28
|
|TUPRS
|251,50
|1.026.552.030
|% 2,53
|
|KOZAA
|34,04
|763.376.193
|% 4,74
|
|SISE
|19,52
|3.662.521.097
|% 3,77
|
|ODAS
|2,47
|394.680.023
|% -7,14
|
|YKBNK
|4,85
|626.352.875
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,67
|290.808.361
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,69
|712.529.039
|% -1,03
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9429
|14,9483
|% 0,59
|
|Euro
|15,8212
|15,8337
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,4307
|18,5231
|% 0,70
|
|Frank
|15,1317
|15,2229
|% 0,73
|
|Riyal
|3,9718
|3,9917
|% 0,59
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|7,63
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,17
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|11,00
|
|Tam
|6.043
|6.197
|20,11
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|9,73
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,44
|