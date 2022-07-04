GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
04.07.2022 15:36
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041131
BIST
16:512.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,16
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.445
16:5116,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0822
|Açılış
|: 16,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8382
En Düşük
16,7215
16:5117,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1173
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
16:51978,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,65
|Açılış
|: 978,70
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,63
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler16:49
|BERA
|15,38
|340.921.067
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|9.798.098
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|35.890.122
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|35.047.283
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,68
|119.919.449
|% 8,72
|
|CANTE
|39,76
|78.726.085
|% -9,96
|
|MAKIM
|14,92
|172.002.250
|% -7,79
|
|MZHLD
|87,15
|19.576.769
|% -6,34
|
|KFEIN
|21,10
|26.937.535
|% -6,14
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|GESAN
|47,10
|619.955.633
|% 1,90
|
|BERA
|15,38
|340.921.067
|% 9,94
|
|ODAS
|2,80
|302.369.263
|% -3,11
|
|OYAKC
|13,15
|280.921.651
|% 3,22
|
|PGSUS
|182,70
|271.834.863
|% -0,71
|
|MOBTL
|1,73
|80.954.385
|% -0,57
|
|TURSG
|5,27
|233.052.599
|% 5,19
|
|PEKGY
|1,20
|39.202.838
|% -1,64
|
|SEGYO
|1,03
|24.922.954
|% 0,00
|
|BERA
|15,38
|340.921.067
|% 9,94
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8286
|16,8358
|% 0,49
|
|Euro
|17,5828
|17,5959
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,3875
|20,4897
|% 0,89
|
|Frank
|17,4407
|17,5458
|% 0,29
|
|Riyal
|4,4715
|4,4939
|% 0,45
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-3,17
|
|Altın Gr.
|979
|979
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.539
|6.637
|21,00
|
|Tam
|6.544
|6.621
|31,00
|
|Yarım
|3.203
|3.237
|15,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,37
|
Seans Raporu
16:49
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