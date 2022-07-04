GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
04.07.2022 15:36
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041132
BIST
16:502.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,94
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.447
16:5016,8366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0821
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8382
En Düşük
16,7215
16:5017,5994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1205
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
16:50978,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,60
|Açılış
|: 978,65
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,63
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler16:50
|BERA
|15,38
|340.723.526
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|9.798.098
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|35.885.463
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|35.047.283
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,66
|119.752.579
|% 8,63
|
|CANTE
|39,76
|78.717.934
|% -9,96
|
|MAKIM
|14,93
|171.854.841
|% -7,73
|
|MZHLD
|87,00
|19.562.833
|% -6,50
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|KFEIN
|21,22
|26.514.156
|% -5,60
|
|THYAO
|48,84
|2.133.374.527
|% -0,93
|
|KOZAL
|198,40
|1.594.829.319
|% 6,10
|
|SISE
|21,78
|1.262.101.459
|% 2,06
|
|EREGL
|26,50
|968.623.164
|% -2,07
|
|KOZAA
|29,10
|899.076.101
|% 4,45
|
|EKGYO
|2,86
|705.507.509
|% 1,78
|
|ODAS
|2,81
|295.243.336
|% -2,77
|
|YKBNK
|4,37
|361.074.241
|% -0,91
|
|TSKB
|2,02
|134.522.953
|% -1,46
|
|KRDMD
|11,02
|669.349.362
|% -2,39
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8283
|16,8366
|% 0,49
|
|Euro
|17,5837
|17,5994
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,3945
|20,4968
|% 0,93
|
|Frank
|17,4429
|17,5479
|% 0,30
|
|Riyal
|4,4711
|4,4935
|% 0,44
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-2,60
|
|Altın Gr.
|979
|979
|2,72
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.542
|6.619
|29,00
|
|Yarım
|3.202
|3.236
|14,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,85
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,26
|
Seans Raporu
16:50
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17:05KOZAL
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17:04XU050
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17:04
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17:04
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