GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
19.07.2022 13:02
lan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046322
BIST
13:572.489
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970,64
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler13:55
|KLRHO
|12,55
|13.611.839
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.887.289
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.546.491
|% 9,97
|
|RTALB
|10,16
|150.007.794
|% 9,96
|
|HUBVC
|8,72
|20.519.690
|% 9,96
|
|LIDFA
|9,37
|26.597.769
|% -4,97
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
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|PENTA
|411,30
|28.964.947
|% -3,45
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|CANTE
|55,15
|25.426.576
|% -3,25
|
|HEDEF
|6,77
|8.863.767
|% -3,15
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|EKGYO
|3,11
|938.013.277
|% 4,71
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|YKBNK
|4,49
|762.135.354
|% 2,28
|
|ODAS
|3,53
|589.746.679
|% 1,15
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|AKSEN
|28,92
|348.259.698
|% 1,47
|
|TRILC
|10,30
|253.454.609
|% 8,08
|
|EKGYO
|3,11
|938.013.277
|% 4,71
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|ODAS
|3,53
|589.746.679
|% 1,15
|
|PSGYO
|2,89
|91.845.901
|% 4,89
|
|TRILC
|10,30
|253.454.609
|% 8,08
|
|KLGYO
|1,14
|23.607.316
|% 1,79
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5719
|17,5803
|% 0,85
|
|Euro
|18,0339
|18,0470
|% 1,88
|
|Sterlin
|21,0659
|21,1715
|% 1,25
|
|Frank
|18,0878
|18,1967
|% 1,65
|
|Riyal
|4,6660
|4,6894
|% 0,62
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.716
|1.716
|6,38
|
|Altın Gr.
|969
|969
|9,67
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.623
|10,00
|
|Tam
|6.552
|6.618
|-6,00
|
|Yarım
|3.192
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,92
|0,20
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|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,16
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|B. Petrol
|106
|106
|-0,77
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