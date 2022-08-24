GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
24.08.2022 16:17
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058092
BIST
16:163.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -14,74
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:1618,1615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:1618,0272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0405
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:161.018,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.018,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:16
|HKTM
|17,71
|3.279.857
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.479.653
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|221.143.614
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.429.389
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|312,00
|45.355.054
|% -8,05
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|70,10
|8.965.250.267
|% 3,39
|
|ISCTR
|7,85
|4.120.720.056
|% -4,27
|
|YKBNK
|6,18
|3.520.016.203
|% -1,59
|
|AKBNK
|11,20
|3.025.560.087
|% -2,44
|
|GARAN
|23,68
|2.834.720.633
|% 2,60
|
|YKBNK
|6,18
|3.520.016.203
|% -1,59
|
|ISCTR
|7,85
|4.120.720.056
|% -4,27
|
|EKGYO
|3,93
|1.814.829.962
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,40
|866.019.300
|% 4,80
|
|AKBNK
|11,20
|3.025.560.087
|% -2,44
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1545
|18,1615
|% 0,29
|
|Euro
|18,0199
|18,0272
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,2975
|21,4043
|% -0,32
|
|Frank
|18,7013
|18,8139
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8174
|4,8415
|% 0,19
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|-4,48
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|1,52
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.897
|-21,00
|
|Tam
|6.839
|6.890
|-26,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,50
|