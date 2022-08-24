GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
24.08.2022 16:18
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058106
BIST
16:163.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -15,33
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:1618,1625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0529
|Açılış
|: 18,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:1618,0290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0387
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:161.018,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,59
|Açılış
|: 1.018,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:14
|HKTM
|17,71
|3.269.744
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.469.591
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|220.384.276
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.415.556
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|313,80
|43.843.180
|% -7,52
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|70,15
|8.936.197.148
|% 3,47
|
|ISCTR
|7,84
|4.062.406.708
|% -4,39
|
|YKBNK
|6,18
|3.486.625.635
|% -1,59
|
|AKBNK
|11,21
|3.010.112.237
|% -2,35
|
|GARAN
|23,62
|2.806.958.085
|% 2,34
|
|YKBNK
|6,18
|3.486.625.635
|% -1,59
|
|ISCTR
|7,84
|4.062.406.708
|% -4,39
|
|EKGYO
|3,92
|1.806.184.230
|% -1,26
|
|ALBRK
|2,41
|848.135.741
|% 5,24
|
|AKBNK
|11,21
|3.010.112.237
|% -2,35
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1563
|18,1606
|% 0,28
|
|Euro
|18,0206
|18,0329
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,3011
|21,4079
|% -0,30
|
|Frank
|18,7111
|18,8239
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8184
|4,8426
|% 0,21
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-3,03
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,35
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.897
|-21,00
|
|Tam
|6.839
|6.890
|-26,00
|
|Yarım
|3.333
|3.368
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,35
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29AKFGY
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 253, 733 adet işlem
-
16:27PENGD
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 296, 928 adet işlem
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GUBRF, PETKM
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 17 kaybederek (% -0.44 ) 2, 760
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, BRKO, DOGUB, OBASE, METRO, MEPET, TLMAN, BFREN, HKTM, UZERB