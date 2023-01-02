GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
02.01.2023 09:31
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091733
BIST
10:465.601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 91,56
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.605
En Düşük
5.568
10:4618,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0336
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:4620,0191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0085
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:461.098,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.098,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:44
|BFREN
|4.323,00
|13.708.233
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|51.134.599
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|18.918.798
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.006.689
|% 9,96
|
|ULUFA
|9,54
|40.007.493
|% -8,00
|
|PRDGS
|9,28
|58.384.658
|% -7,20
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|ATEKS
|106,50
|2.051.887
|% -3,97
|
|BRKVY
|34,20
|22.323.277
|% -3,55
|
|ASELS
|64,55
|1.723.821.943
|% 3,86
|
|THYAO
|142,60
|1.184.576.287
|% 1,21
|
|TCELL
|39,52
|1.009.665.365
|% 4,33
|
|SISE
|44,22
|937.334.390
|% 3,03
|
|EKGYO
|8,92
|933.310.841
|% 2,18
|
|EKGYO
|8,92
|933.310.841
|% 2,18
|
|KRDMD
|18,30
|643.042.370
|% 1,72
|
|TTKOM
|26,32
|876.127.200
|% 7,17
|
|PETKM
|20,12
|689.516.966
|% 0,80
|
|ISCTR
|12,92
|433.801.422
|% 1,17
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7136
|18,7428
|% 0,22
|
|Euro
|19,9914
|20,0343
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,5403
|22,6534
|% 0,00
|
|Frank
|20,1649
|20,2864
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9662
|4,9911
|% 0,11
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,74
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.408
|7.480
|47,00
|
|Yarım
|3.587
|3.653
|20,00
|
|Çeyrek
|1.799
|1.826
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|