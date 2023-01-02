GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
02.01.2023 09:31
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091737
BIST
11:055.614
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 104,43
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.614
En Düşük
5.568
11:0518,7300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
11:0520,0130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0146
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
11:051.098,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.098,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler11:04
|BFREN
|4.323,00
|14.871.120
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|53.802.110
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|20.404.706
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.348.467
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,36
|86.073.938
|% -6,40
|
|ULUFA
|9,71
|44.042.693
|% -6,36
|
|BRKVY
|33,30
|27.157.002
|% -6,09
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|ATEKS
|106,10
|3.310.484
|% -4,33
|
|ASELS
|64,05
|2.123.846.901
|% 3,06
|
|THYAO
|144,00
|1.931.233.217
|% 2,20
|
|TCELL
|39,70
|1.544.788.714
|% 4,80
|
|EKGYO
|8,99
|1.365.629.207
|% 2,98
|
|TTKOM
|26,36
|1.289.615.544
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,99
|1.365.629.207
|% 2,98
|
|KRDMD
|18,48
|1.015.722.434
|% 2,72
|
|TTKOM
|26,36
|1.289.615.544
|% 7,33
|
|ISCTR
|12,93
|611.140.670
|% 1,25
|
|PETKM
|20,14
|831.798.115
|% 0,90
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7202
|18,7291
|% 0,15
|
|Euro
|19,9878
|20,0202
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,5397
|22,6527
|% 0,00
|
|Frank
|20,2083
|20,3301
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9661
|4,9910
|% 0,11
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,73
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.412
|7.474
|41,00
|
|Yarım
|3.589
|3.650
|17,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|