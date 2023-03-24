GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
24.03.2023 12:51
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127702
BIST
15:545.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -31,01
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
15:5419,0698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0441
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
15:5420,5252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1064
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
15:541.226,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.226,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler15:52
|DERIM
|9,13
|21.539.397
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.131.361
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|55.800.399
|% 9,98
|
|DGGYO
|41,90
|70.615.299
|% 9,97
|
|ORMA
|61,20
|650.690
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|71.573.843
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|434.023.268
|% -9,95
|
|IZINV
|23,06
|30.712.418
|% -9,21
|
|POLTK
|1.948,20
|19.918.824
|% -8,93
|
|KUVVA
|44,20
|346.671
|% -7,14
|
|ASTOR
|63,75
|4.170.053.010
|% 2,25
|
|EREGL
|37,24
|3.273.669.850
|% 0,38
|
|THYAO
|127,60
|2.183.379.341
|% -1,39
|
|ISCTR
|13,97
|1.847.100.125
|% -1,41
|
|GOKNR
|23,80
|1.701.519.873
|% 6,92
|
|KATMR
|1,43
|197.124.399
|% 9,16
|
|ISCTR
|13,97
|1.847.100.125
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,97
|796.461.865
|% -0,14
|
|YKBNK
|10,42
|1.082.028.054
|% -1,61
|
|EREGL
|37,24
|3.273.669.850
|% 0,38
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0621
|19,0668
|% 0,22
|
|Euro
|20,5028
|20,5313
|% -0,49
|
|Sterlin
|23,2125
|23,3290
|% -0,43
|
|Frank
|20,6533
|20,7778
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0621
|5,0875
|% 0,22
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|7,17
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|6,39
|
|Cumhuriyet
|8.252
|8.377
|76,00
|
|Tam
|8.284
|8.364
|25,00
|
|Yarım
|4.061
|4.093
|12,00
|
|Çeyrek
|2.030
|2.046
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,21
|
|B. Petrol
|73,43
|73,43
|-2,48
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:06KAPLM
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 95.70 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 095 adet işlem
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16:05XU100
Endeks 5, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 35, 860.00 milyon TL de
-
16:05SMART
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 126, 619 adet işlem
-
16:04SMART
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 110, 288 adet işlem
-
16:03IZINV
Yüzde -9.06 oranında düşüşle 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 339 adet işlem