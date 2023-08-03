GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
03.08.2023 09:54
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180097
BIST
'
11:417.352
En Düşük
|Değişim
|: 1,29%
|| 93,76
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.296
En Yüksek
7.364
11:4126,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0684
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
11:4129,5660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0850
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
11:411.679,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.679,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler11:39
|KLSER
|44,24
|103.346.719
|% 10,00
|
|EUKYO
|10,23
|446.632
|% 10,00
|
|FZLGY
|14,31
|111.614.151
|% 9,99
|
|ATAKP
|69,90
|283.208.587
|% 9,99
|
|ERCB
|153,10
|142.677.325
|% 9,99
|
|AVHOL
|102,10
|3.378.795
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|24.395.887
|% -9,95
|
|MIPAZ
|22,80
|49.640.240
|% -7,84
|
|TUKAS
|9,66
|610.258.779
|% -7,12
|
|VKFYO
|25,60
|1.168.870
|% -6,98
|
|ASTOR
|117,30
|2.818.743.487
|% 2,62
|
|THYAO
|237,60
|2.543.810.815
|% 0,47
|
|KONTR
|246,90
|2.086.447.876
|% 7,86
|
|EKGYO
|8,89
|1.952.353.820
|% 3,13
|
|YKBNK
|14,42
|1.777.289.500
|% 0,14
|
|EKGYO
|8,89
|1.952.353.820
|% 3,13
|
|YKBNK
|14,42
|1.777.289.500
|% 0,14
|
|QUAGR
|8,24
|683.443.525
|% 9,72
|
|ISCTR
|15,72
|1.270.541.899
|% -0,19
|
|ZOREN
|4,39
|338.875.591
|% 2,09
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9684
|27,0012
|% 0,30
|
|Euro
|29,5105
|29,5555
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,1314
|34,3026
|% -0,09
|
|Frank
|30,5991
|30,7835
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1718
|7,2077
|% 0,11
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|2,72
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|2,11
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.978
|11.063
|-19,00
|
|Yarım
|5.493
|5.557
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.779
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|-0,15
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|-0,47
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:54AKGRT
Yüzde 7.07 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 791, 841 adet işlem
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11:53A1CAP
Yüzde 4.30 oranında artışla 38.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 561, 910 adet işlem
-
11:52OSMEN
Yüzde 5.50 oranında artışla 153.50 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 366 adet işlem
-
11:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 49 artarak (% 0.90 ) 7, 978
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11:51XU100
Endeks 7, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 47, 830.00 milyon TL de