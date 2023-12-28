GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
28.12.2023 17:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230156
BIST
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18:057.396
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 135,90
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
18:0529,4572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0768
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4755
En Düşük
29,3340
18:0532,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1037
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
18:051.966,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.966,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|128,70
|8.715.441
|% 10,00
|
|BAYRK
|16,94
|38.642.765
|% 10,00
|
|MEKAG
|57,20
|159.883.714
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|2.710.584
|% 10,00
|
|DYOBY
|22,66
|62.240.399
|% 10,00
|
|SKBNK
|4,14
|34.607.461
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|2.217.589.086
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|137.510.139
|% -9,97
|
|BRKO
|3,37
|580.894
|% -7,42
|
|ENSRI
|26,98
|96.755.193
|% -4,73
|
|THYAO
|229,00
|5.725.142.504
|% 3,06
|
|AKBNK
|36,04
|3.061.703.599
|% 0,45
|
|TUPRS
|144,60
|2.857.359.778
|% -1,09
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|EKGYO
|6,94
|1.098.564.408
|% 2,66
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|AKBNK
|36,04
|3.061.703.599
|% 0,45
|
|ZOREN
|4,23
|282.649.988
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4532
|29,4572
|% 0,26
|
|Euro
|32,7449
|32,7734
|% 0,32
|
|Sterlin
|37,4777
|37,6657
|% -0,06
|
|Frank
|35,0793
|35,2907
|% 1,00
|
|Riyal
|7,8273
|7,8666
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,15
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,89
|1.009,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.133,61
|1.139,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,58
|78,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,38
|2.074,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 33 artarak (% 1.65 ) 6, 546
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, INTEM, ETYAT, BRSAN, AHGAZ, ULAS, SELGD, CMENT, MIATK, DERHL
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17:59
AKCNS, SNPAM, BFREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ICUGS, BJKAS, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59MRGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 506, 562 adet işlem