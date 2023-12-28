GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
28.12.2023 17:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230161
BIST
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18:057.396
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 135,90
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
18:0529,4577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0773
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4755
En Düşük
29,3340
18:0532,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1128
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
18:051.965,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.965,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAYRK
|16,94
|38.642.765
|% 10,00
|
|MEKAG
|57,20
|159.883.714
|% 10,00
|
|DERHL
|7,26
|15.972.185
|% 10,00
|
|NATEN
|44,10
|174.689.304
|% 9,98
|
|MIATK
|34,84
|416.134.691
|% 9,97
|
|ENSRI
|26,98
|96.755.193
|% -4,73
|
|SEGYO
|5,57
|72.154.154
|% -4,46
|
|KBORU
|41,54
|638.030.254
|% -3,40
|
|INVES
|250,00
|495.089.558
|% -3,19
|
|IZINV
|35,90
|3.858.440
|% -2,55
|
|ASTOR
|93,60
|2.136.518.961
|% 6,61
|
|TABGD
|120,10
|812.273.263
|% 8,49
|
|KBORU
|41,54
|638.030.254
|% -3,40
|
|AVPGY
|39,68
|545.117.284
|% 2,43
|
|INVES
|250,00
|495.089.558
|% -3,19
|
|EKGYO
|6,94
|1.098.564.408
|% 2,66
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|AKBNK
|36,04
|3.061.703.599
|% 0,45
|
|ZOREN
|4,23
|282.649.988
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4537
|29,4577
|% 0,26
|
|Euro
|32,7543
|32,7825
|% 0,35
|
|Sterlin
|37,4758
|37,6638
|% -0,06
|
|Frank
|35,0809
|35,2923
|% 1,00
|
|Riyal
|7,8283
|7,8675
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,22
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,21
|1.009,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.132,63
|1.139,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,69
|78,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.078,19
|2.078,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 33 artarak (% 1.65 ) 6, 546
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, INTEM, ETYAT, BRSAN, AHGAZ, ULAS, SELGD, CMENT, MIATK, DERHL
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17:59
AKCNS, SNPAM, BFREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ICUGS, BJKAS, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59MRGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 506, 562 adet işlem