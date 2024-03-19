GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
19.03.2024 16:21
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260230
BIST
'
16:348.901
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 183,03
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.910
16:3432,3438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0635
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
16:3435,1501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0326
|Açılış
|: 36,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
16:342.240,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,89
|Açılış
|: 2.240,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler16:32
|AKENR
|7,26
|12.163.092
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|621.244.798
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|51.949.422
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.363.659
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.314.347
|% 10,00
|
|PEKGY
|21,50
|631.375.690
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|237.992.816
|% -9,86
|
|ARTMS
|53,35
|1.737.671.126
|% -9,65
|
|BJKAS
|66,40
|460.023.062
|% -9,29
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|THYAO
|277,75
|7.573.164.637
|% 3,45
|
|TUPRS
|171,90
|3.686.209.938
|% 4,06
|
|YKBNK
|23,40
|3.251.805.742
|% 6,17
|
|REEDR
|58,45
|2.777.785.504
|% 4,84
|
|EREGL
|44,28
|2.713.194.337
|% 0,45
|
|ZOREN
|5,35
|1.843.170.026
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,71
|2.569.341.277
|% 3,68
|
|YKBNK
|23,40
|3.251.805.742
|% 6,17
|
|MOGAN
|19,14
|2.620.558.706
|% -6,36
|
|EKGYO
|10,61
|1.308.168.044
|% 0,66
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3380
|32,3448
|% 0,20
|
|Euro
|35,1307
|35,1411
|% -0,12
|
|Sterlin
|42,1456
|42,3569
|% -0,16
|
|Frank
|37,4062
|37,5937
|% 0,12
|
|Riyal
|8,8541
|8,8985
|% 0,12
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,86
|24,89
|% 0,66
|
|Platin
|897,64
|898,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,78
|1.004,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,00
|87,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,58
|2.153,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:32
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-
16:47XU100
Endeks 8, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 66, 887.00 milyon TL de
-
16:47ERSU
Yüzde 9.99 oranında artışla 25.76 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 860 adet işlem
-
16:46MIPAZ
Yüzde 5.03 oranında artışla 98.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 197 adet işlem
-
16:45DENGE
Yüzde 8.88 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 584, 784 adet işlem
-
16:44OBASE
Yüzde 9.95 oranında artışla 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 158, 237 adet işlem