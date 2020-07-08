GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPerformans sunum raporu - 2020 2. dönemhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857499BIST