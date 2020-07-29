GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 16:28
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetlenmiş performans sunum raporu - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863407
BIST
17:561.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -16,69
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:566,9724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0385
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:568,2406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1051
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2406
En Düşük
8,1145
17:56438,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,76
|Açılış
|: 438,63
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|71.162.024
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.591.090
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.112.760
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|46.809.656
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.838.218
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|18.239.242
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|TDGYO
|5,23
|19.355.889
|% -9,36
|
|ASELS
|35,44
|2.212.888.246
|% -2,85
|
|GUSGR
|6,46
|1.988.768.539
|% 8,39
|
|GARAN
|7,11
|1.429.008.443
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,22
|1.268.678.843
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|805.594.083
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,22
|1.268.678.843
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,46
|1.988.768.539
|% 8,39
|
|IHLAS
|0,89
|244.714.703
|% -1,11
|
|KRDMD
|3,01
|805.594.083
|% -0,66
|
|TSKB
|1,14
|305.675.998
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0093
|9,0545
|% 0,81
|
|Frank
|7,5884
|7,6341
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8517
|1,8610
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-2,03
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.916
|20,70
|
|Tam
|2.963
|3.006
|28,00
|
|Yarım
|1.438
|1.463
|9,30
|
|Çeyrek
|721
|731
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,38
|
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