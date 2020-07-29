GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 16:41
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetlenmiş performans sunum raporu - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863415
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0559
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9898
En Düşük
6,9132
18:058,2506
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1151
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2506
En Düşük
8,1145
18:05438,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,49
|Açılış
|: 438,36
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|71.901.084
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|47.825.899
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.645.760
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|3.869.966
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.112.760
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.318.054
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.487.849
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,22
|19.683.813
|% -9,53
|
|NUGYO
|7,44
|68.408.563
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.276.081.116
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,20
|2.120.125.515
|% 4,03
|
|GARAN
|7,10
|1.537.492.754
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,22
|1.319.536.563
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|837.332.637
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,22
|1.319.536.563
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,20
|2.120.125.515
|% 4,03
|
|IHLAS
|0,90
|249.633.333
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|837.332.637
|% -0,33
|
|TSKB
|1,15
|313.107.764
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0058
|9,0510
|% 0,77
|
|Frank
|7,5884
|7,6341
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8527
|1,8620
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,32
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.916
|20,70
|
|Tam
|2.963
|3.006
|28,00
|
|Yarım
|1.438
|1.463
|9,30
|
|Çeyrek
|721
|734
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,36
|
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