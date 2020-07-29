GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 16:41
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetlenmiş performans sunum raporu - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863418
BIST
17:571.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -17,10
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:576,9769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0430
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:578,2362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1007
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2369
En Düşük
8,1145
17:57438,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,69
|Açılış
|: 438,63
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|16.639.434
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|3.869.966
|% 10,00
|
|RTALB
|35,20
|71.426.306
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|47.264.707
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.112.760
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.109.112
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.487.849
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|18.917.560
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|NUGYO
|7,47
|68.023.152
|% -9,12
|
|ASELS
|35,38
|2.240.119.264
|% -3,02
|
|GUSGR
|6,45
|2.054.223.345
|% 8,22
|
|GARAN
|7,11
|1.468.181.370
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,22
|1.285.411.693
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|832.782.566
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,22
|1.285.411.693
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,45
|2.054.223.345
|% 8,22
|
|IHLAS
|0,90
|248.953.909
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|832.782.566
|% -0,33
|
|TSKB
|1,16
|311.000.169
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0163
|9,0615
|% 0,89
|
|Frank
|7,5955
|7,6413
|% 0,99
|
|Riyal
|1,8535
|1,8627
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-3,41
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.875
|2.915
|19,60
|
|Tam
|2.962
|3.005
|26,80
|
|Yarım
|1.438
|1.462
|8,70
|
|Çeyrek
|721
|731
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,04
|44,04
|0,43
|
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