GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:40
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetlenmiş performans sunum raporu - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863517
BIST
17:311.132
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -21,16
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:316,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0412
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:318,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1083
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2438
En Düşük
8,1145
17:31437,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,34
|Açılış
|: 437,20
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|16.505.024
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|44.359.823
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.913.487
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.565.251
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|12.249.871
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|NUGYO
|7,45
|66.816.140
|% -9,37
|
|ASELS
|35,32
|2.119.344.541
|% -3,18
|
|GUSGR
|6,25
|1.622.431.729
|% 4,87
|
|GARAN
|7,12
|1.331.706.826
|% -3,78
|
|EKGYO
|2,19
|1.201.630.536
|% -1,35
|
|KRDMD
|2,99
|781.592.943
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,19
|1.201.630.536
|% -1,35
|
|GUSGR
|6,25
|1.622.431.729
|% 4,87
|
|IHLAS
|0,89
|234.327.401
|% -1,11
|
|KRDMD
|2,99
|781.592.943
|% -1,32
|
|TSKB
|1,14
|297.332.494
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0280
|9,0733
|% 1,02
|
|Frank
|7,5902
|7,6359
|% 0,92
|
|Riyal
|1,8543
|1,8635
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-6,04
|
|Altın Gr.
|436
|437
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.866
|2.903
|7,30
|
|Tam
|2.952
|2.994
|16,40
|
|Yarım
|1.433
|1.457
|3,70
|
|Çeyrek
|719
|729
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,38
|5,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,41
|