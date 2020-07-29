GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:48
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Denetlenmiş performans sunum raporu - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863528
BIST
17:371.128
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -24,34
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:376,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0315
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:378,2305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0950
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2366
En Düşük
8,1145
17:37437,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,80
|Açılış
|: 437,66
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|64.206.866
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|44.754.816
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.566.083
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.913.844
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.505.492
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|16.894.854
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|13.210.457
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|EKGYO
|2,17
|1.209.962.823
|% -2,25
|
|VAKBN
|4,44
|547.224.511
|% -1,55
|
|HALKB
|5,42
|483.615.929
|% 0,37
|
|IHLGM
|1,67
|368.062.258
|% -0,60
|
|GOZDE
|5,83
|349.678.371
|% 6,58
|
|IHLGM
|1,67
|368.062.258
|% -0,60
|
|HDFGS
|3,66
|169.919.808
|% 9,91
|
|OYAKC
|8,26
|112.321.819
|% 0,73
|
|YKSLN
|16,07
|131.499.387
|% -0,43
|
|KRGYO
|6,05
|44.754.816
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0246
|9,0698
|% 0,98
|
|Frank
|7,5923
|7,6380
|% 0,95
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-3,14
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.908
|12,20
|
|Tam
|2.955
|2.997
|19,20
|
|Yarım
|1.434
|1.458
|5,00
|
|Çeyrek
|719
|729
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,01
|44,01
|0,40
|
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