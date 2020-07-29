GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:48
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Denetlenmiş performans sunum raporu - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863529
BIST
10:571.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,24
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.128
10:576,9821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,1020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0076
En Düşük
6,9617
10:578,2085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0299
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
10:57439,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,03
|Açılış
|: 439,58
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|85,90
|7.055.683
|% 9,99
|
|PKENT
|954,60
|641.491
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|27.272.648
|% 9,98
|
|MRSHL
|146,70
|14.107.158
|% 9,97
|
|DOKTA
|34,04
|8.289.938
|% 9,95
|
|KONYA
|491,50
|21.208.397
|% -6,08
|
|AYES
|4,31
|7.573
|% -4,22
|
|YKSLN
|15,17
|16.603.169
|% -3,50
|
|ROYAL
|2,05
|15.375
|% -2,84
|
|OTKAR
|167,20
|5.188.488
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,23
|206.407.419
|% 0,00
|
|MGROS
|44,82
|128.872.735
|% 3,27
|
|VKGYO
|3,39
|118.547.946
|% 9,00
|
|THYAO
|10,71
|98.445.594
|% -1,20
|
|IHLGM
|1,71
|86.746.254
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,23
|206.407.419
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,71
|86.746.254
|% 1,18
|
|VKGYO
|3,39
|118.547.946
|% 9,00
|
|IHYAY
|1,54
|44.759.038
|% 7,69
|
|YKBNK
|2,19
|64.822.272
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0263
|9,0716
|% -0,25
|
|Frank
|7,6044
|7,6502
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-14,87
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|2.879
|2.921
|-18,20
|
|Tam
|2.966
|3.011
|-18,70
|
|Yarım
|1.440
|1.465
|-9,10
|
|Çeyrek
|722
|735
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|5,20
|5,21
|-0,24
|
|B. Petrol
|43,76
|43,76
|-0,33
|
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