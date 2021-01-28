GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 21:48
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu - 31.12.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905677
BIST
10:041.481
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -17,62
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.485
En Düşük
1.474
10:047,3772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0430
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,3849
En Düşük
7,3341
10:048,9345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0306
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9400
En Düşük
8,9002
10:04438,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,77
|Açılış
|: 438,20
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler10:04
|PSDTC
|31,00
|534.285
|% 14,50
|
|PSDTC
|31,00
|534.285
|% 14,50
|
|PSDTC
|31,00
|534.285
|% 14,50
|
|PSDTC
|31,00
|534.285
|% 14,50
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|DGKLB
|2,60
|1.190.158
|% -7,47
|
|YKBNK
|2,90
|982.159.659
|% 0,00
|
|TSKB
|1,81
|805.004.585
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,40
|617.647.601
|% 0,00
|
|TTKOM
|8,15
|363.220.648
|% 0,00
|
|KONTR
|53,30
|286.350.702
|% 0,00
|
|TSKB
|1,81
|805.004.585
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,90
|982.159.659
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,40
|617.647.601
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,85
|240.903.172
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,86
|176.767.910
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3725
|7,3772
|% 0,59
|
|Euro
|8,9251
|8,9345
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0785
|10,1290
|% 0,36
|
|Frank
|8,2579
|8,3077
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9591
|1,9689
|% 0,49
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|2,95
|
|Altın Gr.
|438
|438
|4,00
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|0,09
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