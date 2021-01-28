GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 21:54
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu - 31.12.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905695
BIST
10:231.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -15,28
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.490
En Düşük
1.474
10:237,3788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0446
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,3849
En Düşük
7,3341
10:238,9357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0318
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9400
En Düşük
8,9002
10:23438,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,65
|Açılış
|: 438,09
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler10:21
|PSDTC
|30,66
|1.636.187
|% 13,24
|
|PSDTC
|30,66
|1.636.187
|% 13,24
|
|PSDTC
|30,66
|1.636.187
|% 13,24
|
|PSDTC
|30,66
|1.636.187
|% 13,24
|
|PKENT
|1.524,60
|2.366.935
|% 10,00
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|VAKFN
|8,39
|6.305.595
|% -8,21
|
|GUBRF
|74,05
|352.365.727
|% 7,16
|
|KARSN
|5,31
|286.365.369
|% 6,41
|
|KOZAL
|116,00
|152.536.176
|% -1,19
|
|GARAN
|9,24
|150.551.598
|% -1,60
|
|DOHOL
|3,75
|144.218.504
|% 0,81
|
|KARSN
|5,31
|286.365.369
|% 6,41
|
|EKGYO
|2,36
|101.257.519
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,75
|144.218.504
|% 0,81
|
|SKBNK
|1,48
|54.897.944
|% 1,37
|
|ODAS
|3,82
|116.018.489
|% -0,52
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3749
|7,3806
|% 0,63
|
|Euro
|8,9281
|8,9366
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,0817
|10,1322
|% 0,39
|
|Frank
|8,2597
|8,3095
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9603
|1,9701
|% 0,55
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|3,02
|
|Altın Gr.
|437
|437
|3,03
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|0,03
|
Seans Raporu
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