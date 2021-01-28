GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 22:00
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans sunum Raporu - 31.12.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905698
BIST
10:361.481
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -17,68
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.490
En Düşük
1.474
10:367,3660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0318
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,3849
En Düşük
7,3341
10:368,9190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0151
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9400
En Düşük
8,9002
10:36437,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,20
|Açılış
|: 437,63
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler10:36
|PKENT
|1.524,60
|2.470.608
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|244.143
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,48
|33.259
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,20
|580.085
|% -7,69
|
|GUBRF
|74,95
|513.688.541
|% 8,47
|
|KARSN
|5,23
|396.264.201
|% 4,81
|
|DOHOL
|3,73
|227.827.422
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,34
|224.764.945
|% -1,27
|
|GARAN
|9,18
|223.729.969
|% -2,24
|
|EKGYO
|2,34
|224.764.945
|% -1,27
|
|KARSN
|5,23
|396.264.201
|% 4,81
|
|DOHOL
|3,73
|227.827.422
|% 0,27
|
|SKBNK
|1,47
|73.451.941
|% 0,68
|
|ODAS
|3,79
|175.571.260
|% -1,30
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3619
|7,3660
|% 0,43
|
|Euro
|8,9138
|8,9190
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,0740
|10,1245
|% 0,32
|
|Frank
|8,2607
|8,3104
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9610
|1,9709
|% 0,59
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|3,98
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,20
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,97
|54,97
|-0,13
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, KOZAA, PGSUS
-
10:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, DOHOL, TSKB
-
10:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 4 kaybederek (% -1.16 ) 1, 307
-
10:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKPL, MERIT, PKENT, BTCIM, TACTR, EMNIS, SNKRN
-
10:48
BTCIM, VERTU, TACTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında