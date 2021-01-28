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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu

28.01.2021 22:00



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Performans sunum Raporu - 31.12.2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905699


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BIST En Aktif Hisseler11:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 1.524,60 2.755.708 % 10,00  
ISBIR 4.459,40 1.154.985 % 10,00  
GUBRF 76,00 655.930.688 % 9,99  
ISKPL 19,48 292.862 % 9,99  
MERIT 158,80 1.155.111 % 9,97  
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11:01 Alış Satış %  
Dolar 7,3639 7,3685 % 0,47  
Euro 8,9163 8,9220 % 0,20  
Sterlin 10,0569 10,1074 % 0,15  
Frank 8,2446 8,2943 % 0,25  
Riyal 1,9570 1,9668 % 0,38  
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11:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.845 3,39  
Altın Gr. 438 438 3,30  
Cumhuriyet 2.920 2.964 14,00  
Tam 2.907 2.982 17,71  
Yarım 1.405 1.442 8,57  
Çeyrek 705 721 4,28  
Gümüş.Ons 26,41 26,45 -0,15  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,00  
B. Petrol 55,05 55,05 -0,05  
Seans Raporu 11:01
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