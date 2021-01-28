GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 22:00
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans sunum Raporu - 31.12.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905699
BIST
11:011.488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,68
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.490
En Düşük
1.474
11:017,3685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,3849
En Düşük
7,3341
11:018,9220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0181
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9400
En Düşük
8,9002
11:01437,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,63
|Açılış
|: 437,06
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler11:01
|PKENT
|1.524,60
|2.755.708
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|GUBRF
|76,00
|655.930.688
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|292.862
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,50
|933.235
|% -6,95
|
|GUBRF
|76,00
|655.930.688
|% 9,99
|
|KARSN
|5,30
|465.553.230
|% 6,21
|
|GARAN
|9,19
|310.550.055
|% -2,13
|
|DOHOL
|3,76
|296.323.150
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,35
|295.049.080
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,35
|295.049.080
|% -0,84
|
|KARSN
|5,30
|465.553.230
|% 6,21
|
|DOHOL
|3,76
|296.323.150
|% 1,08
|
|SKBNK
|1,48
|102.172.237
|% 1,37
|
|TSKB
|1,83
|119.373.823
|% 1,10
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3639
|7,3685
|% 0,47
|
|Euro
|8,9163
|8,9220
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,0569
|10,1074
|% 0,15
|
|Frank
|8,2446
|8,2943
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9570
|1,9668
|% 0,38
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|3,39
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,30
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,45
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,05
|55,05
|-0,05
|
Seans Raporu
11:01
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11:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUBRF
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11:13XU100
Endeks 1, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 6, 676.00 milyon TL de
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11:12MAALT
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 288.30 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 486 adet işlem
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11:09KAPLM
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 37.90 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 317 adet işlem
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11:08XU100
Endeks 1, 487 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 6, 474.00 milyon TL de