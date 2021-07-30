GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 17:09
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu - 30.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953281
BIST
17:401.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,95
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.391
En Düşük
1.380
17:408,4359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0197
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:4010,0142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0544
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:40494,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,38
|Açılış
|: 494,69
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:37
|DOBUR
|14,08
|3.108.538
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.808.099
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.564.830
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.371.928
|% 9,84
|
|ADESE
|1,24
|9.409.952
|% 9,73
|
|METUR
|6,82
|98.034.987
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.966.747
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,69
|147.945.169
|% -9,59
|
|MEGAP
|6,69
|147.945.169
|% -9,59
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,49
|1.343.042.889
|% 1,80
|
|KARSN
|4,55
|754.205.474
|% 8,33
|
|KRDMD
|7,83
|646.314.407
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,37
|617.284.644
|% 2,60
|
|EREGL
|20,06
|502.892.784
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,37
|617.284.644
|% 2,60
|
|KARSN
|4,55
|754.205.474
|% 8,33
|
|GARAN
|8,49
|1.343.042.889
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,83
|646.314.407
|% 0,77
|
|TRGYO
|3,57
|220.487.916
|% 6,57
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4325
|8,4363
|% -0,23
|
|Euro
|10,0061
|10,0133
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,7079
|11,7667
|% -0,57
|
|Frank
|9,2624
|9,3182
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2429
|2,2542
|% -0,25
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-5,25
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,52
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,14
|75,14
|0,04
|