GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 17:09
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu - 30.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953284
BIST
17:591.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.391
En Düşük
1.380
17:598,4316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0240
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:5910,0054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0632
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:59493,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,84
|Açılış
|: 493,35
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CEMAS
|1,32
|87.904.155
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.152.637
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.832.255
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.573.482
|% 9,96
|
|ADESE
|1,24
|11.098.543
|% 9,73
|
|MEGAP
|6,66
|159.164.319
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|159.164.319
|% -10,00
|
|METUR
|6,82
|98.086.042
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|29.050.207
|% -9,73
|
|YAYLA
|4,06
|136.650.993
|% -6,45
|
|GARAN
|8,48
|1.465.177.106
|% 1,68
|
|KARSN
|4,57
|805.973.993
|% 8,81
|
|KRDMD
|7,84
|722.950.655
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,39
|643.134.980
|% 3,46
|
|EREGL
|20,06
|590.157.208
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,39
|643.134.980
|% 3,46
|
|KARSN
|4,57
|805.973.993
|% 8,81
|
|GARAN
|8,48
|1.465.177.106
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,84
|722.950.655
|% 0,90
|
|CEMAS
|1,32
|87.904.155
|% 10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4257
|8,4316
|% -0,28
|
|Euro
|9,9867
|10,0054
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,6706
|11,7291
|% -0,88
|
|Frank
|9,2560
|9,3118
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2390
|2,2503
|% -0,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-4,53
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,57
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|-0,07
|