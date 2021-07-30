GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 17:10
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu - 30.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953295
BIST
17:391.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,80
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:398,4370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0186
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:3910,0165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0521
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:39494,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,50
|Açılış
|: 494,69
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:39
|DOBUR
|14,08
|3.108.538
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.808.099
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.564.830
|% 9,96
|
|OZBAL
|14,38
|65.019.981
|% 9,94
|
|TSGYO
|2,79
|30.371.928
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|98.034.987
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.983.078
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,69
|148.459.909
|% -9,59
|
|MEGAP
|6,69
|148.459.909
|% -9,59
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,48
|1.362.596.204
|% 1,68
|
|KARSN
|4,55
|757.624.713
|% 8,33
|
|KRDMD
|7,86
|660.968.149
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,38
|617.771.271
|% 3,03
|
|EREGL
|20,14
|527.416.959
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,38
|617.771.271
|% 3,03
|
|KARSN
|4,55
|757.624.713
|% 8,33
|
|GARAN
|8,48
|1.362.596.204
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,86
|660.968.149
|% 1,16
|
|TRGYO
|3,56
|221.085.228
|% 6,27
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4322
|8,4370
|% -0,22
|
|Euro
|10,0095
|10,0165
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,7094
|11,7681
|% -0,56
|
|Frank
|9,2663
|9,3221
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2434
|2,2546
|% -0,23
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-4,76
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,05
|75,05
|-0,05
|