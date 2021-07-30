GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 17:10
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu - 30.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953299
BIST
17:381.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,97
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:388,4369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:3810,0383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0303
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:38494,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,50
|Açılış
|: 494,69
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:36
|DOBUR
|14,08
|3.108.538
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.808.077
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.563.408
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.369.941
|% 9,84
|
|ADESE
|1,24
|9.320.582
|% 9,73
|
|METUR
|6,82
|98.020.768
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.960.067
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,70
|147.338.791
|% -9,46
|
|MEGAP
|6,70
|147.338.791
|% -9,46
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,48
|1.319.429.573
|% 1,68
|
|KARSN
|4,55
|750.437.446
|% 8,33
|
|KRDMD
|7,84
|646.058.534
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,38
|617.186.070
|% 3,03
|
|EREGL
|20,04
|500.665.185
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,38
|617.186.070
|% 3,03
|
|KARSN
|4,55
|750.437.446
|% 8,33
|
|GARAN
|8,48
|1.319.429.573
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,84
|646.058.534
|% 0,90
|
|TRGYO
|3,54
|219.665.138
|% 5,67
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4279
|8,4328
|% -0,27
|
|Euro
|10,0053
|10,0143
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,7183
|11,7771
|% -0,48
|
|Frank
|9,2660
|9,3218
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2435
|2,2548
|% -0,22
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-4,08
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,55
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|0,12
|
Seans Raporu
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