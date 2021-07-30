GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 17:11
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu - 30.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953312
BIST
17:101.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:108,4293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0263
|Açılış
|: 8,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:1010,0130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0556
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:10494,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,88
|Açılış
|: 494,31
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:10
|DOBUR
|14,08
|3.038.040
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.759.853
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.825.409
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.405.114
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.176.025
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.901.854
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.749.452
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,81
|141.904.768
|% -7,97
|
|MEGAP
|6,81
|141.904.768
|% -7,97
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,50
|1.260.099.803
|% 1,92
|
|KARSN
|4,56
|711.051.757
|% 8,57
|
|KRDMD
|7,85
|628.992.449
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,37
|591.962.243
|% 2,60
|
|EREGL
|20,04
|483.576.324
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,37
|591.962.243
|% 2,60
|
|KARSN
|4,56
|711.051.757
|% 8,57
|
|GARAN
|8,50
|1.260.099.803
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,85
|628.992.449
|% 1,03
|
|TRGYO
|3,54
|217.024.191
|% 5,67
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4240
|8,4293
|% -0,31
|
|Euro
|10,0062
|10,0130
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,7081
|11,7668
|% -0,57
|
|Frank
|9,2499
|9,3056
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2383
|2,2495
|% -0,46
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-4,48
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.260
|3.342
|-29,86
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-14,45
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|0,15
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 98 kaybederek (% -0.16 ) 1, 229
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, VKING, KTSKR, TSGYO, DOBUR
-
17:22
VKING, SELVA, OZBAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:22
METUR, IDEAS, KFEIN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:22
Bu seansda işlem gören 215 hisse senedinden 83 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 116 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem