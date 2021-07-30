GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 17:11
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu - 30.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953319
BIST
17:101.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:108,4293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0263
|Açılış
|: 8,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:1010,0130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0556
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:10494,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,88
|Açılış
|: 494,31
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:10
|DOBUR
|14,08
|3.038.040
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.759.875
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.825.409
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.516.292
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.176.025
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.905.946
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.749.960
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,81
|141.981.503
|% -7,97
|
|MEGAP
|6,81
|141.981.503
|% -7,97
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,50
|1.268.885.006
|% 1,92
|
|KARSN
|4,56
|712.951.383
|% 8,57
|
|KRDMD
|7,86
|629.009.018
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,37
|592.331.156
|% 2,60
|
|EREGL
|20,02
|486.861.940
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,37
|592.331.156
|% 2,60
|
|KARSN
|4,56
|712.951.383
|% 8,57
|
|GARAN
|8,50
|1.268.885.006
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,86
|629.009.018
|% 1,16
|
|TRGYO
|3,54
|217.061.228
|% 5,67
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4240
|8,4293
|% -0,31
|
|Euro
|10,0062
|10,0130
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,7156
|11,7744
|% -0,50
|
|Frank
|9,2567
|9,3125
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2388
|2,2500
|% -0,43
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-5,45
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-29,29
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-14,17
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,09
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|0,21
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:24KFEIN
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 27.56 lira fiyatla işlem gören hissede 852, 980 adet işlem
-
17:23YAYLA
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 229, 846 adet işlem
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 98 kaybederek (% -0.16 ) 1, 229
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, VKING, KTSKR, TSGYO, DOBUR
-
17:22
VKING, SELVA, OZBAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında