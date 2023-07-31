GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 17:01
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu - 30.06.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177380
BIST
'
17:137.211
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 143,44
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:1326,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0531
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:1329,7309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0930
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:131.706,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.706,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:12
|HUNER
|11,00
|377.907.640
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.417.087.103
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|588.965.949
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|701.949.102
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|826.107.187
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.149.124
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.537.635
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,46
|373.826.983
|% -9,35
|
|DGGYO
|46,48
|222.274.622
|% -7,78
|
|EREGL
|41,66
|11.368.837.244
|% 8,32
|
|THYAO
|234,00
|7.725.705.969
|% -0,43
|
|ASTOR
|111,40
|6.634.491.628
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,07
|6.453.775.029
|% 0,86
|
|KRDMD
|25,48
|5.577.207.493
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,79
|4.896.278.211
|% 3,41
|
|YKBNK
|14,07
|6.453.775.029
|% 0,86
|
|ZOREN
|4,31
|1.382.552.662
|% 6,16
|
|EREGL
|41,66
|11.368.837.244
|% 8,32
|
|ISCTR
|15,11
|3.869.828.338
|% 0,40
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9214
|26,9305
|% 0,20
|
|Euro
|29,7290
|29,7379
|% 0,34
|
|Sterlin
|34,5318
|34,7050
|% 0,31
|
|Frank
|30,9081
|31,0943
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1560
|7,1919
|% 0,18
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,04
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|13,11
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.088
|11.175
|32,00
|
|Yarım
|5.548
|5.613
|16,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,46
|0,41
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,56
|
Seans Raporu
17:12
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