GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 17:01
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu - 30.06.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177382
BIST
'
17:137.211
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 143,44
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:1326,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0531
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:1329,7309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0930
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:131.706,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.706,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:11
|CWENE
|286,10
|701.746.543
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|588.769.231
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|825.715.705
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.416.680.659
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|400.208.027
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.139.945
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.534.568
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,45
|371.728.290
|% -9,55
|
|DGGYO
|46,08
|219.058.397
|% -8,57
|
|ESCAR
|143,00
|219.704.826
|% -6,96
|
|THYAO
|233,50
|7.654.218.912
|% -0,64
|
|ASTOR
|111,40
|6.633.259.767
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,03
|6.410.746.375
|% 0,57
|
|KRDMD
|25,54
|5.527.611.375
|% 7,58
|
|EKGYO
|8,79
|4.871.674.605
|% 3,41
|
|EKGYO
|8,79
|4.871.674.605
|% 3,41
|
|YKBNK
|14,03
|6.410.746.375
|% 0,57
|
|ZOREN
|4,30
|1.373.225.696
|% 5,91
|
|ISCTR
|15,05
|3.832.871.034
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,11
|762.122.219
|% -0,32
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9265
|26,9323
|% 0,21
|
|Euro
|29,7285
|29,7432
|% 0,36
|
|Sterlin
|34,5317
|34,7048
|% 0,31
|
|Frank
|30,8902
|31,0763
|% 0,38
|
|Riyal
|7,1564
|7,1922
|% 0,18
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|9,66
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|12,74
|
|Cumhuriyet
|11.346
|11.518
|22,00
|
|Tam
|11.084
|11.171
|28,00
|
|Yarım
|5.546
|5.611
|14,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.806
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|21,45
|21,47
|0,42
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|0,71
|
Seans Raporu
17:11
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